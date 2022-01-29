Html-верстальщик

Всем очень добрый день!!!

Меня зовут Сергей мне 30 лет, и я начинающий Html-верстальщик.

Еще в студенческие годы очень хотел стать разработчиком сайтов, но к сожалению в силу своей занятости (работа) не хватало времени на изучение. Год назад я вернулся к данной цели и начал активно интересоваться разработкой сайтов. Прошел обучение по веб-дизайну в школе Максима Солдаткина (https://web.maximsoldatkin.com/certificates/public/d64026d9a6bfa9a5a16d2947052350de). Есть даже несколько проектов на bechance.com Но посмотрев работы других ребят я просто опустил руки и понял, что таких веб-дизайнеров очень много. Следующим этапом было обучение HTML-верстке на курсах у Вадима Прокопчука (https://bfs01.getcourse.ru/public/files/92698/503/f19c9f0ffd99b6e7ed6a3df0cd2e8fc3.png?e=1628276399&s=355V6Upn2HUDwUYkepMFZA).

Теперь пытаюсь наработать себе портфолио и за символическую плату готов верстать сайты.

Ну и в заключении хотелось бы сказать я очень трудолюбив, готов обучаться и ответственно подхожу к работе.