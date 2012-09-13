Здравствуйте. Нужен автор для написания обзоров различных марок авто на постоянной основе. В данный момент требуется писать по 1 статье через день. В будущем возможно увеличение. Цена за 1000 знаков без пробелов = 1$. Требования к ...
- $50Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте. Требуется менеджер по работе с видеороликами на YouTube. Занятость каждый день приблизительно по 2 часа. Оплата 150 рублей/ежедневно. Обязанности: - Поиск видеороликов в YouTube на заданную тематику (ежедневно 30 шт.) - Добавление роликов на каналы - Составление названий, ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходим ответственный исполнительный сотрудник на постоянную работу. Занятость - максимум 1 час в сутки. Суть работы: необходимо ежедневно добавлять на сайт готовый обзор автомобиля. Требования: - элементарное знание админ-панели WordPress - знание основ SEO (для грамотного прописания к ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Я запускаю новый сайт и мне необходим сотрудник для написания качественных, SEO-оптимизированных статей. Стабильно по одной в день (в будущем возможно увеличение). Требования к сотруднику: - адекватность - порядочность - исполнительность - грамотность Требования к статьям: - Статьи должны быть ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен шапка для авто сайта obzorcars.ru. Не надо ничего сверхъестественного. Все должно быть очень просто, к примеру как на weblancer.net. Пожалуйста назовите сроки и цену.Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт11 лет назад