s186281

Павел s186281

 
38 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Автор для написания обзоров авто (постоянно)

    $50

    Здравствуйте. Нужен автор для написания обзоров различных марок авто на постоянной основе. В данный момент требуется писать по 1 статье через день. В будущем возможно увеличение. Цена за 1000 знаков без пробелов = 1$. Требования к ...

    SEO-оптимизация
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Менеджер по работе с видеороликами на пост. основе

    $250

    Здравствуйте. Требуется менеджер по работе с видеороликами на YouTube. Занятость каждый день приблизительно по 2 часа. Оплата 150 рублей/ежедневно. Обязанности: - Поиск видеороликов в YouTube на заданную тематику (ежедневно 30 шт.) - Добавление роликов на каналы - Составление названий, ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сотрудник для ежед. добавления гот. статей на сайт

    Здравствуйте. Необходим ответственный исполнительный сотрудник на постоянную работу. Занятость - максимум 1 час в сутки. Суть работы: необходимо ежедневно добавлять на сайт готовый обзор автомобиля. Требования: - элементарное знание админ-панели WordPress - знание основ SEO (для грамотного прописания к ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO статьи на автотему на постоянной основе

    $100

    Здравствуйте. Я запускаю новый сайт и мне необходим сотрудник для написания качественных, SEO-оптимизированных статей. Стабильно по одной в день (в будущем возможно увеличение). Требования к сотруднику: - адекватность - порядочность - исполнительность - грамотность Требования к статьям: - Статьи должны быть ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад