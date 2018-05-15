Контекстная реклама в РСЯ. Настройка, ведение, оптимизация.

Я - начинающий специалист по интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла обучающий курс “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, основательно изучила самые современные технологии рекламы, и

готова внедрить их для Вас бесплатно. Хочется поскорее применить свои профессиональные знания на практике. Проще говоря, я предлагаю настроить Вам контекстную рекламу бесплатно, в качестве вознаграждения прошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Давайте обсудим детально. [EV1]