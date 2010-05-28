Образование

основное

2007 — Донской Государственный Технический Университет, Технология машиностроения/ Технология художественной обработки материалов, инженер-технолог

Повышение квалификации/курсы

2008 — InDesign, Учебный центр "Дара", сертификат

Профессиональный опыт

09.2008 - продолжаю работать, ООО ПО "Стэфани", г.Ростов-на-Дону

дизайнер

Разработка оригинал-макетов (календари, ежедневники, блокноты, буклеты, открытки, ручки и т.п.) Предпечатная подготовка оригинал-макетов (офсет, деколь, тампопечать, шелкотрафарет, клише и др.).Работа в CorelDraw, AdobePhotoshop,AdobeIllustrator

08.2007 - 08.2008, ЗАО Инженерный центр "Грант", г.Волгодонск

инженер-технолог

Работа в программах CorelDraw,AdobePhotoshop, частично 3DsMAX и AutoCAD.Разработка эскизов иконостасов в цвете.Дизайн украшений для храмов, создание 3D эскиза (хорос,бра и др.). Разработка 3D моделей комбикормового оборудования по чертежам. Дизайн полиграфии (буклеты, открытки, стенды и т.п.)