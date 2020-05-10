Создание сайтов различной сложности - от лендингов до многостраничных магазинов | HTML, CSS3, Bootstrap
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: @massconfusion - https://t.me/massconfusion
Знания, умения, навыки:
HTML5, CSS3, Bootstrap 4, JS, Vue.js.
FLEXBOX, CSS GRID.
Кроссбраузерность.
Responsive.
Git
Написание простого, читабельного, независимого кода.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Использование спрайтов.
Подключение нестандартных шрифтов.
Делаю свою работу качественно и в срок - это самый главный принцип.
Комментарии.
Время работы:
Работаю 7 дней в неделю (Пн-Вс)
Online с 8:00 MSK
Оплату можно осуществить одним из способов:
- Карта ПриватБанка (Приват24);
-Qiwi