Создание сайтов различной сложности - от лендингов до многостраничных магазинов | HTML, CSS3, Bootstrap

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @massconfusion - https://t.me/massconfusion

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, Bootstrap 4, JS, Vue.js.

FLEXBOX, CSS GRID.

Кроссбраузерность.

Responsive.

Git

Написание простого, читабельного, независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов.

Делаю свою работу качественно и в срок - это самый главный принцип.

Комментарии.

Время работы:

Работаю 7 дней в неделю (Пн-Вс)

Online с 8:00 MSK

Оплату можно осуществить одним из способов:

- Карта ПриватБанка (Приват24);

-Qiwi