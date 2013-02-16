s545resurs

Нужна помощь в создании сайта на шаблоне. Возможно создание нескольких сайтов по договоренности. Интересует долгосрочное сотрудничество.
- Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать простой сайт с использованием уникального шаблона WordPress. Оплата по договоренности. Срочности большой нет, возможно уже есть что-то готовое, готов купить. Тема может быть любая. Домен есть, хостинг еще не оплачен.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт по тематике кирпич. С дальнейшей подготовкой к продвижению. Движок, сроки цена жду в сообщениях.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Помочь установить несколько шаблонов WordPress на хостинг. Планируется 7-10 блогов. Буду благодарен за сообщение с ценой услуги и указанием времени на работу.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужна уникальная тема WordPress для блога по интерьеру. Напишите пожалуйста, сроки и цену.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Сайт игровой тематики (скачивание игр). Не имеет значения на каком движке, домен есть. Можно на шаблоне с небольшой доработкой. Срочности в работе нет, поэтому можно не торопиться. Подробно обсудить можно при переписке. Стоимость имеет значение, ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад