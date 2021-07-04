О себе:

Пунктуальность это Я если вам нужен человек который сделает все в срок может и раньше вы по правильной ссылке я тот кто вам нужен.

Всегда на связи 14/7.

Стрессоустойчивость.

Если нужно могу взять ответственность за какие-то моменты верстки быстрые решения с лучшим конечным результатом для Вас.

Всегда прислушиваюсь к заказчику и проникаюсь каждым проектом (Reputation above all.).

У меня нет столетнего опыта мне 22 года .

Вы́сшее образования (в случае если хотите предложить работу в офисе).

Приятные очень низкие цены и очень хорошее качество ( работаю для поднятия рейтинга на бирже по этому цены ниже среднего ) так как только решил выйти на фриланс.

Без предоплаты.

И еще я MCMK могу и программу тренировок написать .

Мои возможности и услуги которыми я располагаю:

+ Адаптивная верстка

+ Scss

+ gulp

+ Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, IE9+, Safari, Opera, Yandex, Mac, iOS, Android, Windows Phone)

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода

+ БЭМ

ПИШИТЕ БУДУ РАД СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ :

Почта: [email protected]

Инстаграм: bogdan__shamota

Viber: +380995529828