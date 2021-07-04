О себе:
- Пунктуальность это Я если вам нужен человек который сделает все в срок может и раньше вы по правильной ссылке я тот кто вам нужен.
- Всегда на связи 14/7.
- Стрессоустойчивость.
- Если нужно могу взять ответственность за какие-то моменты верстки быстрые решения с лучшим конечным результатом для Вас.
- Всегда прислушиваюсь к заказчику и проникаюсь каждым проектом (Reputation above all.).
- У меня нет столетнего опыта мне 22 года .
- Вы́сшее образования (в случае если хотите предложить работу в офисе).
- Приятные очень низкие цены и очень хорошее качество ( работаю для поднятия рейтинга на бирже по этому цены ниже среднего ) так как только решил выйти на фриланс.
- Без предоплаты.
- И еще я MCMK могу и программу тренировок написать .
Мои возможности и услуги которыми я располагаю:
+ HTML5, CSS3, jQuery
+ Адаптивная верстка
+ Scss
+ gulp
+ Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, IE9+, Safari, Opera, Yandex, Mac, iOS, Android, Windows Phone)
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
+ БЭМ
ПИШИТЕ БУДУ РАД СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ :
Почта: [email protected]
Инстаграм: bogdan__shamota
Viber: +380995529828