Начинающий фрилансер. Пока не имею на высоком уровне ни каких особых навыков (я обычный офисный рабочий), поэтому подойдет работа, которая их не требует)), но:

готова учиться, и постоянно учусь.

знаю, что просто так с неба ни чего не падает.

очень ответственная, исполнительная, внимательная ...(здесь должна быть ещё куча положительных качеств - мысль в общем понятна))

не люблю подводить людей, пунктуальна. не буду спать ночь, но работу выполню в указанный срок.

имею высшее экономическое образование, и не плохо дружу с русским языком, поэтому со статьями на тему экономики, особенно бухгалтерии, думаю, что не будет ни каких проблем.

быстро и четко понимаю поставленную задачу.

адекватная.