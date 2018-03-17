s7do11

Оля Иванова s7do11

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Начинающий фрилансер. Пока не имею на высоком уровне ни каких особых навыков  (я обычный офисный рабочий), поэтому подойдет работа, которая их не требует)), но: 

  • готова учиться, и постоянно учусь.
  • знаю, что просто так с неба ни чего не падает.
  • очень ответственная, исполнительная, внимательная ...(здесь должна быть ещё куча положительных качеств - мысль в общем понятна))
  • не люблю подводить людей, пунктуальна. не буду спать ночь, но работу выполню в указанный срок.
  • имею высшее экономическое образование, и не плохо дружу с русским языком, поэтому со статьями на тему экономики, особенно бухгалтерии, думаю, что не будет ни каких проблем.
  • быстро и четко понимаю поставленную задачу.
  • адекватная.