- настройка ПК;
- сборка/расборка ПК;
- установка и настройка ОС;
- администрирование ОС ( Winsows разных версий );
- разработка сайтов;
- дизайн(сайтов, разработка логотипов, профессиональная обработка фотографий);
- HTML верстка;
- робота с cms;
- регистрация сайтов в поисковых системах ( Google и т.д. );
- знание языков PHP, HTML;
- работа с FLASH анимацией;
- создание баннеров;
- работа с Adobe Photoshop и рядом других программ для работы с графикой;
- настройка сетей и их сопровождение;
- установка и настройка различного софта;
- работа с базами данных и т.д.
О себе: добросовестный, хорошее знание английского языка(как разговорного так и технического) ответственно отношусь к функциональным обязанностям, быстро и легко обучаюсь всему новому.
Спасибо, что посещаете мой профиль.
- Запитай у експерта230 просмотров
- Баннер195 просмотров
- Баннер для тв шоу240 просмотров
- Баннер207 просмотров
- Иконки для сайта под вкладку браузера139 просмотров
- Вставка витрины и продуктов в фото 2185 просмотров
- Вставка витрины и продуктов в фото323 просмотра
- Фон для сайта автомастерской257 просмотров
- Дизайн шапки для сайта170 просмотров
- Дизайн шапки для сайта161 просмотр
- Дизайн шапки для сайта172 просмотра
- Дизайн шапки для сайта178 просмотров