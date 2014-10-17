Работаю качественно, подхожу с ответственностью к работе.

- настройка ПК;

- сборка/расборка ПК;

- установка и настройка ОС;

- администрирование ОС ( Winsows разных версий );

- разработка сайтов;

- дизайн(сайтов, разработка логотипов, профессиональная обработка фотографий);

- HTML верстка;

- робота с cms;

- регистрация сайтов в поисковых системах ( Google и т.д. );

- знание языков PHP, HTML;

- работа с FLASH анимацией;

- создание баннеров;

- работа с Adobe Photoshop и рядом других программ для работы с графикой;

- настройка сетей и их сопровождение;

- установка и настройка различного софта;

- работа с базами данных и т.д.

О себе: добросовестный, хорошее знание английского языка(как разговорного так и технического) ответственно отношусь к функциональным обязанностям, быстро и легко обучаюсь всему новому.

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