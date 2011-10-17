sDima

Дмитрий sDima

 
28 летБолгария/Варна
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Доработать Javascript код

    Нужно переписать код Javascript, внедрив jQuery и другие используемые плагины через cdn, отрефакторить код и вырезать всё лишнее. Все подробности в архиве. Оплата после результата, webmoney, paypal или по безопасной сделке. Пишите свою цену.

    JavascriptjQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Карточная игра на Unity

    Требуется создать карточную многопользовательскую игру, которая будет запускаться на iOS, Android, Windows Phone. В игре 4 игрока, которым поровну раздается колода. Сидящие напротив, играют в команде. Каждый ход одна из команд берет взятку. В конце игры ...

    AndroidiOSUnity
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайт/Рерайт по теме 3D кинотеатры

    Нужно несколько рерайтеров на тему 3D кинотеатры. Статьи пишутся с учетом ключевых слов в прикрепленном файле. Схема работы следующая: вы ищете статью, делаете рерайт статьи, отправляете мне вашу статью и источник с которого делали рерайт, я ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт мужского журнала

    Требуется создать сайт на ASP.NET MVC 3.0 С# для электронного мужского журнала. Функционал сайта схож с этим http://promising.ru/ Интересует цена, сроки не важны.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копия сайта на ASP.NET

    Нужно создать полную копию сайта на ASP.NET 2.0 или ASP.NET 3.5 с использованием Data Access Layer. Должна быть возможность добавления как авторов так и их произведений. То есть полностью рабочий и управляемый сайт. Адрес сайта: http://briefly.ru/ Интересует ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад