Нужно переписать код Javascript, внедрив jQuery и другие используемые плагины через cdn, отрефакторить код и вырезать всё лишнее. Все подробности в архиве. Оплата после результата, webmoney, paypal или по безопасной сделке. Пишите свою цену.
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Требуется создать карточную многопользовательскую игру, которая будет запускаться на iOS, Android, Windows Phone. В игре 4 игрока, которым поровну раздается колода. Сидящие напротив, играют в команде. Каждый ход одна из команд берет взятку. В конце игры ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно несколько рерайтеров на тему 3D кинотеатры. Статьи пишутся с учетом ключевых слов в прикрепленном файле. Схема работы следующая: вы ищете статью, делаете рерайт статьи, отправляете мне вашу статью и источник с которого делали рерайт, я ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать аналог программы http://habrahabr.ru/post/118121/ на C#. Предлагайте Ваши цены.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется создать сайт на ASP.NET MVC 3.0 С# для электронного мужского журнала. Функционал сайта схож с этим http://promising.ru/ Интересует цена, сроки не важны.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно создать полную копию сайта на ASP.NET 2.0 или ASP.NET 3.5 с использованием Data Access Layer. Должна быть возможность добавления как авторов так и их произведений. То есть полностью рабочий и управляемый сайт. Адрес сайта: http://briefly.ru/ Интересует ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад