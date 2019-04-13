Качественный перевод и транскрибация

Перевод текстов с/на английский и китайский языки. Свободное владение китайским и английским, 5 лет жила в Китае и училась на китайском языке. Переводы на общую тематику, юридическую тематику и технический переводы. А так же осуществляю переводы по направлению английский-китайский- английский языки. Есть опыт переводов устных и письменных. 3 года занималась фрилансом в Китае. Также есть опыт преподавания английского языка детям дошкольного и школьного возраста.

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