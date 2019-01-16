s_belogur

Сергей s_belogur

 
28 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
iSTWire Group

Мы находим решения в сфере дизайна, програмированния и маркетинга, заточенные на улучшение "проводимости" между нашими клиентами и их потребителями. 

Проводимость включает в себя: Возможность найти, получить впечатление, принять решение, удобно воспользоваться.

Решения: Предлагаем, Создаем, Реализуем. 