s_gonchar_

Копирайтер

Я копирайтер и переводчик с более чем 1,5 летним опытом работы в этой сфере. За это время я успела поработать в трех разных компаниях, а также выполнила множество личных заказов для довольных клиентов.



Моя главная цель - предоставить вам тексты, которые удовлетворяют ваши потребности и ожидания. Я специализируюсь на написании статей и переводах, и всегда готова обсудить все детали вашего заказа, чтобы учесть каждую тонкость и пожелание. Я гарантирую быстрое и качественное выполнение каждого проекта, а также всегда готова прислушиваться к вашим правкам и личным пожеланиям.



Если вам нужен специалист для написания текстов или переводов, не стесняйтесь связаться со мной. Я готова помочь вам достичь ваших целей с помощью слов.