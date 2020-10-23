Визуальный ассистент и сторисмейкер

Я занимаюсь оформлением аккаунтов с целью привлечения подписчиков. Грамотно оформленный визуал повышает лояльность аудитории, снижает сумму за рекламу, привлекает новых клиентов, выделяет из толпы. Также я помогаю придумывать и монтировать интересные видео для сторис. Благодаря моим услугам Вы экономите время на ведении своего аккаунта, а поток клиентов увеличивается!

Я предлагаю следующие услуги:

• Консультация по оформлению аккаунта.

• Создание концепции для ленты и сторис

• Подбор референсов для фотосессии (12 или 24 фото)

• Обработка фотографий в индивидуальном стиле

• Монтаж видеороликов

• Помощь в ведении и оформление сторис