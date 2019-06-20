Программист "1С"

Чем я занимаюсь:

Автоматизация сложных информационных систем, бизнес-процессов и управленческого учета, на базе «1С 8.х», в производственной, сельскохозяйственной, коммерческой, логистической и других сферах.

Внедряю и сопровождаю программные продукты, которые позволяют эффективно вести управленческий, бухгалтерский, торговый и кадровый учет, как в небольших фирмах, так и на крупных предприятиях с разветвленной филиальной структурой.

Имею опыт работы с такими конфигурациями 1С 8.х:

1. «Управление производственным предприятием редакция 1.3» (производство растворимых напитков, производство слабоалкогольных и безалкогольных напитков, аграрное предприятие, переработка вторсырья, производство спец. станков и оборудования);

2. «Управление торговым предприятием» (производство химических реактивов, производство алкогольных и слабоалкогольных напитков, торговля и производство кондитерских изделий);

3. «Управление мебельной фабрикой» (производство корпусной мебели и мягкой мебели);

4. «Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение» (производство халвы);

5. «1С ERP 2.2» (авиаремонтный завод);

6. «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»;

7. «Управление торговлей, редакция 11.2»;

8. «Управление небольшой фирмой»;

9. «BAS Управление торговлей»;

При доработке вышеуказанных конфигураций был приобретен опыт работы с:

1. Настройкой архитектуры серверного оборудования;

2. Разработке дополнительных подсистем;

3. Внешними печатными формами и отчетами;

4. Автоматизации бизнес процессов предприятий;

5. Консультация пользователей;

6. На этапах внедрения были в роли кладовщика, карщика, торгового агента, бухгалтера, логиста, технолога;

7. Работа с внешними источниками данных;

8. Настройка обмена и переноса данных с помощью «К.Д. 2.0»;

9. Настройка работы с внешним оборудованием (ТСД, планшеты, принтеры этикеток);

10. Использование прямых запросов из Excel в SQL;

11. Восстановление типовых механизмов ведения управленческого и бухгалтерского учета;

12. Настройка стандартных механизмов обменов с использованием РИБ;

13. Опыт работы со сторонним ПО: «Агент 2.0+», «CahTan P9 Pro», «Дебет+». Настройка механизмов обмена между «1С» и сторонним ПО;

14. Разработка мобильных приложений на платформе «1С» («Инвентаризация», «Торговый агент», «Фабрика отчетов»);

15. Разработка универсальных решений для всех типовых конфигураций («Управленческая отчетность», «Печатная форма ТТН с памятью»);

16. Интеграция Telegram Messenger в системы «1С»;

17. Использование встроенных объектов «1С», таких как бизнес-процессы и задачи;

18. Настройка Веб-интерфейсов (складская логистика, сотрудники бухгалтерии (УНФ);

19. Перенос справочников и остатков при переходе с одной информационной базы в другую;

20. Обновление типовых и сильно модифицированных конфигураций

21. Работа с отчетами на «СКД»

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Я готов прямо сегодня начать автоматизацию рабочего процесса на вашем предприятии!

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