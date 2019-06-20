Чем я занимаюсь:
Автоматизация сложных информационных систем, бизнес-процессов и управленческого учета, на базе «1С 8.х», в производственной, сельскохозяйственной, коммерческой, логистической и других сферах.
Внедряю и сопровождаю программные продукты, которые позволяют эффективно вести управленческий, бухгалтерский, торговый и кадровый учет, как в небольших фирмах, так и на крупных предприятиях с разветвленной филиальной структурой.
Имею опыт работы с такими конфигурациями 1С 8.х:
1. «Управление производственным предприятием редакция 1.3» (производство растворимых напитков, производство слабоалкогольных и безалкогольных напитков, аграрное предприятие, переработка вторсырья, производство спец. станков и оборудования);
2. «Управление торговым предприятием» (производство химических реактивов, производство алкогольных и слабоалкогольных напитков, торговля и производство кондитерских изделий);
3. «Управление мебельной фабрикой» (производство корпусной мебели и мягкой мебели);
4. «Управление агрохолдингом. Комплексное корпоративное решение» (производство халвы);
5. «1С ERP 2.2» (авиаремонтный завод);
6. «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»;
7. «Управление торговлей, редакция 11.2»;
8. «Управление небольшой фирмой»;
9. «BAS Управление торговлей»;
При доработке вышеуказанных конфигураций был приобретен опыт работы с:
1. Настройкой архитектуры серверного оборудования;
2. Разработке дополнительных подсистем;
3. Внешними печатными формами и отчетами;
4. Автоматизации бизнес процессов предприятий;
5. Консультация пользователей;
6. На этапах внедрения были в роли кладовщика, карщика, торгового агента, бухгалтера, логиста, технолога;
7. Работа с внешними источниками данных;
8. Настройка обмена и переноса данных с помощью «К.Д. 2.0»;
9. Настройка работы с внешним оборудованием (ТСД, планшеты, принтеры этикеток);
10. Использование прямых запросов из Excel в SQL;
11. Восстановление типовых механизмов ведения управленческого и бухгалтерского учета;
12. Настройка стандартных механизмов обменов с использованием РИБ;
13. Опыт работы со сторонним ПО: «Агент 2.0+», «CahTan P9 Pro», «Дебет+». Настройка механизмов обмена между «1С» и сторонним ПО;
14. Разработка мобильных приложений на платформе «1С» («Инвентаризация», «Торговый агент», «Фабрика отчетов»);
15. Разработка универсальных решений для всех типовых конфигураций («Управленческая отчетность», «Печатная форма ТТН с памятью»);
16. Интеграция Telegram Messenger в системы «1С»;
17. Использование встроенных объектов «1С», таких как бизнес-процессы и задачи;
18. Настройка Веб-интерфейсов (складская логистика, сотрудники бухгалтерии (УНФ);
19. Перенос справочников и остатков при переходе с одной информационной базы в другую;
20. Обновление типовых и сильно модифицированных конфигураций
21. Работа с отчетами на «СКД»
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Я готов прямо сегодня начать автоматизацию рабочего процесса на вашем предприятии!
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