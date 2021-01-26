s_orlova_design

Графический дизайнер

Привет! Буду рада помочь с вашим проектом. Я индивидуальный предприниматель с опытом работы более 5 лет. Подхожу индивидуально к каждому проекту, ценю своё время и время заказчика.

Всегда соблюдаю сроки и техническое задание, ценю общение с заказчиком, поэтому я всегда на связи как в процессе работы, так и после завершения проекта.

Мои специализации:

• Логотипы, фирменный стиль

• Дизайн презентаций

• Упаковка

• Верстка брошюр, журналов, каталогов

• Разработка дизайна рекламной полиграфии (визитки, листовки, флайеры и т.п.)

• Отрисовка в векторе (чертежи, иллюстрации, планировки)

Портфолио по ссылке https://www.behance.net/orlova-design

Вы всегда можете связаться со мной на сайте/по почте/через мессенджеры:

[email protected] | whatsapp/telegram/viber +7(977) 546 42 52