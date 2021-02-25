ux/ui design

С помощью внедрения продающего сайта мы помогаем решить проблему потери клиента и слива рекламного бюджета. Увеличив конверсию за 2 дня! Закажите сайт, или дизайн сайта с вызывающим «Вау!»- эффектом и увеличьте ценность вашего бренда, применив наш опыт с более 20 компаний по всей России. Что вы получите:

Конкурентный анализ;

Прототипирование и создание информационной архитектуры, под задачи вашего бизнеса;

Адаптация под мобильные устройства;

Работа над поправками и техническая поддержка в течении 1 мес бесплатно.

Логотип в подарок;

10% скидка на домен;

3 000₽ на рекламу Яндекс.Директ.

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