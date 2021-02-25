ux/ui design
С помощью внедрения продающего сайта мы помогаем решить проблему потери клиента и слива рекламного бюджета. Увеличив конверсию за 2 дня! Закажите сайт, или дизайн сайта с вызывающим «Вау!»- эффектом и увеличьте ценность вашего бренда, применив наш опыт с более 20 компаний по всей России. Что вы получите:
- Конкурентный анализ;
- Прототипирование и создание информационной архитектуры, под задачи вашего бизнеса;
- Адаптация под мобильные устройства;
- Работа над поправками и техническая поддержка в течении 1 мес бесплатно.
- Логотип в подарок;
- 10% скидка на домен;
- 3 000₽ на рекламу Яндекс.Директ.
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