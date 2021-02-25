s_rekhti

Сергей s_rekhti

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
ux/ui design

С помощью внедрения продающего сайта мы помогаем решить проблему потери клиента и слива рекламного бюджета. Увеличив конверсию за 2 дня! Закажите сайт, или дизайн сайта с вызывающим «Вау!»- эффектом  и увеличьте ценность вашего бренда, применив наш опыт с более 20 компаний по всей России. Что вы получите:

  • Конкурентный анализ;
  • Прототипирование и создание информационной архитектуры, под задачи вашего бизнеса;
  • Адаптация под мобильные устройства;
  • Работа над поправками  и техническая поддержка в течении 1 мес бесплатно.
Закажите бесплатную консультацию по разработке вашего нового сайта и получите бонус на выбор:
  • Логотип в подарок;
  • 10% скидка на домен;
  • 3 000₽ на рекламу Яндекс.Директ.
Предложение действует до: 25.02.21