s_shevelov98

Привет всем и добро пожаловать на мой профиль.
Я опытный фронтенд-разработчик, который может воплотить вашу идею от начала до конца. Если у вас есть дизайн, требующий профессиональной реализации макетов HTML, вам следует работать со мной.
Я являюсь разработчиком внешнего интерфейса с более чем 2-летним опытом работы с HTML5, CSS3, Javascript и фреймворками, такими как jQuery, Bootstrap.
Мои навыки работы с интерфейсом:
✔️ HTML 5, CSS3 с SASS / SCSS, анимация.
✔️ JavaScript.
✔️ Wordpress, Joomla, Битрикс и т. д.
✔️ jQuery, Bootstrap.
✔️ Хорошие знания в Photoshop и Illustrator.
Персональные данные:
Хорошая организация и хорошая рабочая этика.
Я открыт для всего нового и изучаю его на лету.
Я остроумный, трудолюбивый и знаю свой путь со словами.
Я организован и пунктуален до костей
Я действительно ценю ваше время (и деньги!).
Если ты дочитал до конца, то я тот, кто тебе действительно нужен!
Я буду рад пообщаться с вами, обсудить ваши идеи и проекты, и вскоре их реализовать.
Спасибо за чтение!)