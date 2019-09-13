s_shevelov98

Я опытный фронтенд-разработчик, который может воплотить вашу идею от начала до конца.

Привет всем и добро пожаловать на мой профиль.

Я опытный фронтенд-разработчик, который может воплотить вашу идею от начала до конца. Если у вас есть дизайн, требующий профессиональной реализации макетов HTML, вам следует работать со мной.

Я являюсь разработчиком внешнего интерфейса с более чем 2-летним опытом работы с HTML5, CSS3, Javascript и фреймворками, такими как jQuery, Bootstrap.

Мои навыки работы с интерфейсом:

✔️ HTML 5, CSS3 с SASS / SCSS, анимация.

✔️ JavaScript.

✔️ Wordpress, Joomla, Битрикс и т. д.

✔️ jQuery, Bootstrap.

✔️ Хорошие знания в Photoshop и Illustrator.

Персональные данные:

 Хорошая организация и хорошая рабочая этика.

 Я открыт для всего нового и изучаю его на лету.

 Я остроумный, трудолюбивый и знаю свой путь со словами.

 Я организован и пунктуален до костей

 Я действительно ценю ваше время (и деньги!).

Если ты дочитал до конца, то я тот, кто тебе действительно нужен!

Я буду рад пообщаться с вами, обсудить ваши идеи и проекты, и вскоре их реализовать.

Спасибо за чтение!)