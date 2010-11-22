Java,Flash/Flex/as3,ExtJS developer

Web программист, знаком с FMS, Red5 стаж работы в области web-разработок 2 года. Любимые технологии перечислены чуть выше. Портфолио предоставляю по запросу. Люблю заказчиков с ТЗ. Не люблю задания со словами "работы на пять минут", "очень просто", и т.п. Раз все так просто - делаем сами =) Предпочитаю, чтобы заказчик сам называл стоимость и срок - и ему комфортно и мне все понятно. Работаю без предоплаты, но, ежели есть такое желание - отбиваться не буду =)