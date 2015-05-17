Опыт работы таможенным брокером 8 лет. Отлично знаю таможенное законодательство Украины и
юридические тонкости касательно таможенного права.
Дополнительно подрабатывала:
- в издательстве "Азимут-Украина" - набор текста (художественная и
детская литература);
- копирайт;
- размещение рекламы на форумах, досках объявлений и др.
Возьмусь за работу:
- литературная обработка, редактирование, вычитка текстов;
- копирайт/рерайт текстов;
- написание новостей/статей/текстов;
- поиск и обработка информации;
- составление, анализ, редактирование баз данных;
- наполнение электронных библиотек;
- конвертация и обработка файлов;
- размещение рекламы на форумах, досках объявлений;
- продвижение сайта;
- реклама в интернете;
- написание дипломных/курсовых/контрольных;
- подбор персонала;
- наполнение сайтов;
- продвижение/рекламирование в социальных сетях;
Работаю по вечерам и ночам в любой день недели. К работе отношусь ответственно.
Если берусь - делаю в срок.
Также со мной можно связаться по почте [email protected]