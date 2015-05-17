Готова плодотворно работать как с разовыми заказами, так и на постоянной основе.

Опыт работы таможенным брокером 8 лет. Отлично знаю таможенное законодательство Украины и

юридические тонкости касательно таможенного права.

Дополнительно подрабатывала:

- в издательстве "Азимут-Украина" - набор текста (художественная и

детская литература);

- копирайт;

- размещение рекламы на форумах, досках объявлений и др.

Возьмусь за работу:

- литературная обработка, редактирование, вычитка текстов;

- копирайт/рерайт текстов;

- написание новостей/статей/текстов;

- поиск и обработка информации;

- составление, анализ, редактирование баз данных;

- наполнение электронных библиотек;

- конвертация и обработка файлов;

- размещение рекламы на форумах, досках объявлений;

- продвижение сайта;

- реклама в интернете;

- написание дипломных/курсовых/контрольных;

- подбор персонала;

- наполнение сайтов;

- продвижение/рекламирование в социальных сетях;

Работаю по вечерам и ночам в любой день недели. К работе отношусь ответственно.

Если берусь - делаю в срок.

Также со мной можно связаться по почте [email protected]