Руковожу маркетингом, веду проекты, собираю команды, пишу и помогаю реализовать стратегии, отстраиваю процессы

Вообще, я директор по маркетингу с многолетней экспертизой в разных отраслях. В свое время запустила ТМ «Простоквашино». Сейчас много тех, кто был причастен, а, вообще, нас было только 3е, и мы до сих пор друг с другом дружим. Отстраиваю процессы, мой конек. Пишу и реализую стратегии.

Консалтинговые проекты.

Отстраиваю команды, и все начинают работать.

Могу не только руководить, но и многое делать руками, ибо полезно и познавательно.

Обращайтесь.