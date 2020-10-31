SMM-менеджер

Резюме

Добрый день. Меня зовут Светлана. Я высококвалифицированный специалист в сфере SMM. Помогаю людям развивать бизнес-аккаунт с нуля до постоянных заказчиков.

К каждому проекту индивидуальной подход, который ,в первую очередь, нацелен на повышение охватов в вашем профиле. Я сделаю все, чтобы у вас выросли продажи, а о вашем бренде заговорили в соц сетях.

Мое личное и главное правило: “Я за качество”. Поэтому если вам действительно нужны качественные услуги и результат то вы не зря читаете мое резюме.

Буду рада реализовать интересные проект