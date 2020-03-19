Web Designer

Моя специализация - Веб- и мобильный дизайн.

В своей работе отдаю предпочтение Figma, но так же могу использовать Lunacy (Аналог Sketch, если необходим именно .sketch-файл) и Adobe Photoshop, в зависимости от Ваших предпочтений.

Обязательно высылаю прототип (вайрфрейм) для утверждения и только после этого приступаю к работе над самим дизайном.

Строго следую ТЗ или Вашим предпочтениям, если ТЗ отсутствует.

Мое портфолио можно посмотреть на Behance: Посмотреть

Буду рад дальнейшему плодотворному сотрудничеству!