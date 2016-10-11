sa-aristov

Уважаемые Исполнители! Необходимо внести небольшие правки в Интернет магазин на CMS OpenCart (http://markiz-de-sad.ru/), а именно: 1. Необходимо сделать галочку "Согласие на обработку персональных данных" (как на http://domstrasti.ru/) везде где есть ссылка ...