sa-aristov

Уважаемые Исполнители! Необходимо провести кроссбраузерную проверку сайта на CMS OpenCart (http://markiz-de-sad.ru/) и устранить возникающие проблемы с отображением сайта. (Вероятно, проблема возникает из-за использования Java). В частности для системы Ubuntu 16.04 ...
Действие аккаунта приостановлено!
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Техническое задание #1 для интернет-магазина: "Осуществить обновление товаров в битрикс-магазине." Исходные данные: - система: Битрикс с модулем магазина. - есть два CSV-файла (файл каталога выгрузки товара от двух разных поставщиков). ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Требуются знания: JavaScript, jQuery, HTML, CSS. движок OpenCart 1.5 Подробности в техническом задании в файле (в Приложении)HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад