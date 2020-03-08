sa-nata

Наталья sa-nata

 
38 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Настройка таргетированной рекламы в ВК и Инстаграм

Здравствуйте! Спасибо, что заглянули в мой профиль. 

Буду рада сотрудничеству.

Буду полезна, если вам нужно

- настроить таргетированную рекламу в ВК и Инстаграм,

- отрисовать баннеры или единое оформление для группы Вк или профиля инстаграм,

- провести аудит профиля/страницы/рекламной компании.