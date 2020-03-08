Настройка таргетированной рекламы в ВК и Инстаграм
Здравствуйте! Спасибо, что заглянули в мой профиль.
Буду рада сотрудничеству.
Буду полезна, если вам нужно
- настроить таргетированную рекламу в ВК и Инстаграм,
- отрисовать баннеры или единое оформление для группы Вк или профиля инстаграм,
- провести аудит профиля/страницы/рекламной компании.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оформление профиля ВК185 просмотров
- Оформление профиля инстаграм139 просмотров
- Настройка таргетированной рекламы ВК136 просмотров
- Настройка таргетированной рекламы ВК162 просмотра