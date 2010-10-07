3d моделлирование, в основном для game dev
Здравствуйте, я занимаюсь 3d моделированием и всем, имеющим к этому отношением.
Увлечен компьютерными играми (без фанатизма), 7 лет опыта работы в области game dev.
Услуги:
3d моделирование (персонажи, статика)
маппинг моделей
текстуризация моделей
запекание карт (normal, displace, etc)
привязка моделей к скелету, setup, rigging
Навыки:
3dsmax
zbrush
photoshop
topogun
xnormal
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Портфолио
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- Фон Россия123 просмотра
- Фон Марс149 просмотров
- Фон Луна154 просмотра
- Фон подводный мир258 просмотров
- Космический пехотинец135 просмотров
- Циклоп323 просмотра
- Монстр111 просмотров
- Zbrush персонаж "Soul Reaper"169 просмотров
- Модель эльфийки1223 просмотра