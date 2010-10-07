3d моделлирование, в основном для game dev

Здравствуйте, я занимаюсь 3d моделированием и всем, имеющим к этому отношением.

Увлечен компьютерными играми (без фанатизма), 7 лет опыта работы в области game dev.

Услуги:

3d моделирование (персонажи, статика)

маппинг моделей

текстуризация моделей

запекание карт (normal, displace, etc)

привязка моделей к скелету, setup, rigging

Навыки:

3dsmax

zbrush

photoshop

topogun

xnormal