Инфо - я начел рисовать не давно, кому та нравится, кому та нет, я стараюсь найти подход к каждому, понять что именно человек хочет, начел рисовать я недавно, но с каждым разом получается все лучше и лучше, вам судить и заказывать. - кому не интересно не читать.

Почему стоит заказать графику у меня? Во первых, я стараюсь преложить максимум креатива и внимания к каждой работе, стараюсь сделать что то необычное. Во вторых я сделаю вам даже несколько работ пока вам не понравится (не за дополнительную плату) и в третях у меня самые дешевые цены.

и Так – цены: (Размеры любые, обговариваются)

Аватар - 0.75 wmz~20 wmr

Юзербар - 0.50 wmz~15 wmr

Бигбар - 1 wmz~25 wmr

Лого - 1.5 wmz~40 wmr

Контакты:

icq - 172987

email - [email protected]

skype- sukaalo

Удачного Заказа!