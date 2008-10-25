Инфо - я начел рисовать не давно, кому та нравится, кому та нет, я стараюсь найти подход к каждому, понять что именно человек хочет, начел рисовать я недавно, но с каждым разом получается все лучше и лучше, вам судить и заказывать. - кому не интересно не читать.
Почему стоит заказать графику у меня? Во первых, я стараюсь преложить максимум креатива и внимания к каждой работе, стараюсь сделать что то необычное. Во вторых я сделаю вам даже несколько работ пока вам не понравится (не за дополнительную плату) и в третях у меня самые дешевые цены.
и Так – цены: (Размеры любые, обговариваются)
Аватар - 0.75 wmz~20 wmr
Юзербар - 0.50 wmz~15 wmr
Бигбар - 1 wmz~25 wmr
Лого - 1.5 wmz~40 wmr
Контакты:
icq - 172987
email - [email protected]
skype- sukaalo
Удачного Заказа!
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