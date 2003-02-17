Добрый день. Я специалист в сфере графического и веб-дизайна. Приятно познакомиться).

Добрый день. Я специалист в сфере графического и веб-дизайна. Приятно познакомиться). Сейчас я нахожусь на стадии активного поиска новых работ и опыта. Беру вдохновении в дизайне и всегда стараюсь следить за трендами. С радостью берусь за каждый проект и делаю по максимуму.

Навыки: figma, tilda, adobe illustrator. Сейчас изучаю adobe photoshop.

Личные черты: добрая, не боюсь сложностей, ответственная, люблю эксперименты, идеалист (в работе).

Спасибо за уделенное время! Буду рада сотрудничеству)