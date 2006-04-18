Хочу найти фрилансера, который сделает красивое и правильное оформление для текста (контента) на уже свёрстанном сайте. 19 страниц. Если потребуется — уметь нарисовать элементы оформления (линии, квадратики, кружочки, скруглённые углы и т.д.) Требуется отличное знание css2 ...
Специализируюсь на разработке и управлении интернет-магазинами (как бизнесом в целом).
Около 5 лет проектирую сайты, подбираю и руковожу разработчиками.
- $130Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Есть логотип в векторе: (AI10) http://www.vsldom.ru/logo.ai Есть низкокачественный логотип в растре, но с другой текстурой: http://www.vsldom.ru/img/house1_1_2.gif и http://www.vsldom.ru/img/house1_2.gif Нужно сделать логотип в векторе с текстурой, как в растре. Сделать как можно скорее.Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется человек, задача которого поиск и форматирование определённого контента под технические требования для интернет-каталога товаров в интернет-магазине. Контент в данном случае это - большое фото товара, малое фото товара, подробное описание. Поиск контента осуществляется на сайтах дистрибьюторов, ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт18 лет назад
Есть сайт (интернет-магазин, Россия), платный хостинг, тИЦ 375, PR 2. Нужно поднять позиции в поисковиках. Для этого требуется человек, который разместит порядка 100 темататических ссылок в нужном нам формате и после этого доведёт показатель тИЦ до ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт18 лет назад