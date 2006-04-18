saalse

Саша Самсонов saalse

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Специализируюсь на разработке и управлении интернет-магазинами (как бизнесом в целом).

Около 5 лет проектирую сайты, подбираю и руковожу разработчиками.

  • Информационный дизайн

    $130

    Хочу найти фрилансера, который сделает красивое и правильное оформление для текста (контента) на уже свёрстанном сайте. 19 страниц. Если потребуется — уметь нарисовать элементы оформления (линии, квадратики, кружочки, скруглённые углы и т.д.) Требуется отличное знание css2 ...

    Javascript
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разовая работа в иллюстраторе

    $15

    Есть логотип в векторе: (AI10) http://www.vsldom.ru/logo.ai Есть низкокачественный логотип в растре, но с другой текстурой: http://www.vsldom.ru/img/house1_1_2.gif и http://www.vsldom.ru/img/house1_2.gif Нужно сделать логотип в векторе с текстурой, как в растре. Сделать как можно скорее.

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент для каталога товаров

    Требуется человек, задача которого поиск и форматирование определённого контента под технические требования для интернет-каталога товаров в интернет-магазине. Контент в данном случае это - большое фото товара, малое фото товара, подробное описание. Поиск контента осуществляется на сайтах дистрибьюторов, ...

    HTML
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется поднять тИЦ

    Есть сайт (интернет-магазин, Россия), платный хостинг, тИЦ 375, PR 2. Нужно поднять позиции в поисковиках. Для этого требуется человек, который разместит порядка 100 темататических ссылок в нужном нам формате и после этого доведёт показатель тИЦ до ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад