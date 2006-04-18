Есть логотип в векторе: (AI10) http://www.vsldom.ru/logo.ai Есть низкокачественный логотип в растре, но с другой текстурой: http://www.vsldom.ru/img/house1_1_2.gif и http://www.vsldom.ru/img/house1_2.gif Нужно сделать логотип в векторе с текстурой, как в растре. Сделать как можно скорее.