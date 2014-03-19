Видеооператор, монтажер, копирайтер

Работаю с видео.

Работаю в Adobe Premiere Pro CS4, снимаю на крошку SonyNex6.

Специализация: репортажи, съемка детей, рекламные ролики, обзоры, видеосессии, съемка животных. Монтаж любого видеоматериала.

Образование: "Свердловская киностудия" – Оператор кино и телевидения, "Санкт-Петербургская школа кино и телевидения" – Видеооператор

Знакома с правилами съемки и монтажа (самостоятельно обучалась по курсу А.Г. Соколова "Монтаж").

Работаю с текстами.

Копирайт, рерайт, Seo. Могу заниматься наполнением сайтов. Высокая уникальность, тексты читабельные.

Портфолио можно посмотреть здесь www.etxt.ru/saamill.html

Работаю с фото.

Съемка репортажей, предметная съемка.