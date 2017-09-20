saashaa711

Добрый день! Меня зовут Александра. Живу в России в г.Ростове-на-Дону. Имею высшее экономическое образование и долгое время работала в крупнейшем банке страны. На сегодняшний день полностью поменяла специализацию и с головой ушла во фронтэнд разработку. С удовольствием берусь за работу и наслаждаюсь процессом написания кода. Большой опыт работы в Adobe Photoshop, опыт работы контент-менеджером и администратором сайтов.

Умение работать с клиентом сделает наше с Вами общение легким и непринужденным. Гарантирую постоянную обратную связь и ответы на все вопросы.