Любите ли вы бухгалтерию так, как люблю ее я? (по стандартам РФ)

Дано: 1) образование - высшее экономическое РФ;

2) опыт работы бухгалтером, заместителем главного бухгалтера в РФ - 3 года;

3) знание всех систем налогообложения РФ, внешнеэкономического и валютного законодательства РФ;

4) желание помочь вам с ведением учета ЮЛ и ИП (а также: консультации, восстановление, поиск и исправление ошибок) за разумное вознаграждение.

Решение и ответ только за Вами!

Также выполняю художественные переводы с/на иврит/русский (проживание в среде носителей языка).

Способы оплаты: карта Visa, система денежных переводов MoneyGram.