Любите ли вы бухгалтерию так, как люблю ее я? (по стандартам РФ)
Дано: 1) образование - высшее экономическое РФ;
2) опыт работы бухгалтером, заместителем главного бухгалтера в РФ - 3 года;
3) знание всех систем налогообложения РФ, внешнеэкономического и валютного законодательства РФ;
4) желание помочь вам с ведением учета ЮЛ и ИП (а также: консультации, восстановление, поиск и исправление ошибок) за разумное вознаграждение.
Решение и ответ только за Вами!
Также выполняю художественные переводы с/на иврит/русский (проживание в среде носителей языка).
Способы оплаты: карта Visa, система денежных переводов MoneyGram.