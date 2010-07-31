2006 Сайт www.pleha.com
phpBB
Цель: создание наиболее крупного сообщества студентов академии по вопросам учебы, досуга, развлечений.
Были достигнуты следующие показатели:
•Первое место в Яндексе
•Зарегистрировалось более 1800 пользователей
•Было оставлено 29000 сообщений
•Было собрано более 200 файлов в учебной части
•Ежедневная посещаемость 150 пользователей в день
2007 Интернет магазин www.mefirst.ru
osCommerce VaM ed.
Цель: Организация интернет магазина с заполнением содержания, проведением рекламной кампании, подбором поставщиков.
•Рекламная кампания
•Организация удобного интерфейса пользователя
•Заполнение содержания
2008 Сайт www.cafecinema.ru
html
Цель: Создание информационного сайта, заполнение содержания
•Предельно короткие сроки
•Работа с фотографиями, обработка, подборка, устройство на сайт
2010 Сайт www.nppeo.ru
Joomla 1.0
Цель: Создание сайта некоммерческого партнерства с интерфейсом для членов партнерства с различной глубиной доступа.
•Заполнение содержания
•Обсуждение о иерархии и необходимости размещение нормативных документов
2010 Сайт www.lentaxi.com
Joomla 1.5
Цель: Создание информационного сайта.
•Рекламная кампания Yahoo, Google
•Поддержка, добавление новых возможностей
2010 www.underpants.ru
osCommerce VaM ed.
Цель: Создание интернет магазина, заполнение содержания
•Фото товаров, обработка.
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