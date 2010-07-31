2006 Сайт www.pleha.com

phpBB

Цель: создание наиболее крупного сообщества студентов академии по вопросам учебы, досуга, развлечений.

Были достигнуты следующие показатели:

•Первое место в Яндексе

•Зарегистрировалось более 1800 пользователей

•Было оставлено 29000 сообщений

•Было собрано более 200 файлов в учебной части

•Ежедневная посещаемость 150 пользователей в день

2007 Интернет магазин www.mefirst.ru

osCommerce VaM ed.

Цель: Организация интернет магазина с заполнением содержания, проведением рекламной кампании, подбором поставщиков.

•Рекламная кампания

•Организация удобного интерфейса пользователя

•Заполнение содержания

2008 Сайт www.cafecinema.ru

html

Цель: Создание информационного сайта, заполнение содержания

•Предельно короткие сроки

•Работа с фотографиями, обработка, подборка, устройство на сайт

2010 Сайт www.nppeo.ru

Joomla 1.0

Цель: Создание сайта некоммерческого партнерства с интерфейсом для членов партнерства с различной глубиной доступа.

•Заполнение содержания

•Обсуждение о иерархии и необходимости размещение нормативных документов

2010 Сайт www.lentaxi.com

Joomla 1.5

Цель: Создание информационного сайта.

•Рекламная кампания Yahoo, Google

•Поддержка, добавление новых возможностей

2010 www.underpants.ru

osCommerce VaM ed.

Цель: Создание интернет магазина, заполнение содержания

•Фото товаров, обработка.