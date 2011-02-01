Юридический копирайтинг

Сабенина Любовь Николаевна

Дата рождения: 1977-11-07

Гражданство: РФ

E-mail: [email protected]

Предполагаемая должность: Дистанционная работа, работа на дому

Копирайтер

Юридическая поддержка

Пожелания к новой работе: Дистанционная работа, свободный график.

Копирайтинг - написание статей на любые темы.

Юридическая поддержка: анализ, нестандартное решение юридических проблем

Образование: Высшее 09/1996 - 06/2002 | Санкт-Петербургский государственный университет юридический факультет, заочное отделение, специальность юриспруденция

Квалификация: юрист, диплом

Профессиональный опыт

2010-2011 Работа в интернете – копирайтер, юрист

11/2004 - 07/2006 ООО "Юррегионинформ" [наполнение и продажи базы данных СПС Консультант+] юрист

- анализ практики ФАС СЗО

07/2002 - 07/2003 ГУЮ Городское бюро регистрации прав на недвижимость [государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним] юрисконсульт отдела правового обеспечения

- проверка действительности поданных заявителем документов и наличия соответствующих прав у подготовившего документ лица или органа власти; правовая экспертиза документов и проверка законности сделки; установление отсутствия противоречий между заявляемыми и уже зарегистрированными правами на данный объект недвижимости, а также других оснований для отказа или приостановления государственной регистрации прав; проверка юридической силы представленных правоустанавливающих документов; подготовка и составление проектов заключений, уведомлений, запросов, направляемых юридическим и физическим лицам, государственным органам, касающихся государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; выявление и обобщение типовых ошибок, оказание методической помощи по правовым вопросам, участие в подготовке проектов нормативных актов

12/1995 - 06/2002 Смольнинский федеральный суд Центрального района Санкт-Петербурга [судопроизводство]

секретарь судебного заседания по гражданским делам

- ведение делопроизводства, участие в судебных заседаниях, организация приема посетителей

Профессиональные знания и навыки

Владение иностранными языками: Английский - базовые знания

Навыки работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением: Пользователь ПК: Microsoft Word, Internet, E-mail, Консультант+, Кодекс, Гарант

Краткая формулировка профессиональной принадлежности и опыта (summary): Юрист. Опыт работы: гражданское судопроизводство 6,5 лет; недвижимость 1 год; анализ арбитражной практики 1 год. Копирайтер. Опыт работы - полгода в интернете.

Дополнительная информация

Профессиональные навыки: знание гражданского, земельного, жилищного, трудового, семейного права, владение вопросами государственной регистрации прав на недвижимость, знание документооборота, грамотное составление документов, качественное написание статей

Сильные стороны: аналитический ум, структурное мышление, умение уловить закономерности любого явления, выделить главное, строго логично изложить материал, донести основную идею до слушателей. Творческая интуиция, позволяющая находить нестандартные способы решения проблем, оценивать перспективность проектов, восполнять пробелы информации. Креативность, оригинальность изложения материала.