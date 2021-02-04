sablezubaiabelka

Видеомонтаж

Техническая оснащенность: Видеокамера Sony FDR-AX700, своя видеостудия дома со всем необходимым оборудованием. Компьютер.

Навык работы в программах/уровень: Premier Pro (уверенный пользователь), Photodex ProShow (уверенный пользователь), Photoshop (уверенный пользователь), DaVinci Resolve (уверенный пользователь), Lightroom (уверенный пользователь).

Ссылки на реализованные проекты (если имеются): https://www.youtube.com/channel/UC6mE5TUS8HBCbQ-fiEhgVNg - проект для которого осуществляла видеосъемку и монтаж

Знание иностранных языков/уровень: Английский ( читаю/перевожу)

Дополнительные (специальные) навыки:

пунктуальность

инициативность

активность

умение постройки сюжетной линии на основании музыкального ряда

навык работы в программах необходимых для качественного монтажа

умение работать в режиме многозадачности

усидчивость

стрессоустойчивость

ответственность

творческое мышление

готова сама писать сценарии на поставленные цели и темы

умение организовать свою работу

умение самостоятельно находить информацию на заданную тему