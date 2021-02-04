sablezubaiabelka

Алевтина Маркова sablezubaiabelkasablezubaiabelka
Техническая оснащенность: Видеокамера Sony FDR-AX700, своя видеостудия дома со всем необходимым оборудованием. Компьютер.
Навык работы в программах/уровень: Premier Pro (уверенный пользователь), Photodex ProShow (уверенный пользователь), Photoshop (уверенный пользователь), DaVinci Resolve (уверенный пользователь), Lightroom (уверенный пользователь).
Ссылки на реализованные проекты (если имеются): https://www.youtube.com/channel/UC6mE5TUS8HBCbQ-fiEhgVNg - проект для которого осуществляла видеосъемку и монтаж
Знание иностранных языков/уровень: Английский ( читаю/перевожу)
Дополнительные (специальные) навыки:
пунктуальность
инициативность
активность
умение постройки сюжетной линии на основании музыкального ряда
навык работы в программах необходимых для качественного монтажа
умение работать в режиме многозадачности
усидчивость
стрессоустойчивость
ответственность
творческое мышление
готова сама писать сценарии на поставленные цели и темы
умение организовать свою работу
умение самостоятельно находить информацию на заданную тему