Разработка концепций продвижения, копирайтинг, SSM

Образование:

2010-2012

Самарский Государственный Университет

Факультет социологии (магистратура).

2005-2010

Самарский Государственный Технический Университет

Факультет гуманитарного образования

Специальность: связи с общественностью (красный диплом).

Опыт работы:

Июнь 2010 – Октябрь 2010

«Санаторий Металлург» / «MATRЁSHKA PLAZA» Менеджер по проектам.

Обязанности: ребрендинг, разработка и реализация стратегии вывода на рынок нового бренда, разработка и реализация проектов по продвижению продуктов и направлений, составление медиа-планов, отчетов, разработка рекламной и сувенирной продукции.

Январь 2010 – март 2010

ООО «МТЛ-Отель» Holiday Inn Samara менеджер по маркетингу (стажировка).

Обязанности: мониторинг конкурентов, работа с клиентской базой, участие в организации выставки-презентации «Свадебная весна», работа со СМИ, продвижение в социальных сетях, разработка нестандартных акций для продвижения.

Декабрь 2008 - декабрь 2009

ООО «Студия коммуникативных технологий “PROXY”», PR-менеджер.

Обязанности: организация мероприятий (разработка концепций, сценариев, подбор участников, экспертов, завязывание контактов, подбор и подготовка площадки), творческая работа (разработка концепций, написание текстов, подготовка презентаций), работа с Интернет-аудиторией (блоги, социальные сети), работа со СМИ (мониторинг, создание пула журналистов, написание и рассылка пресс-релизов и пост-релизов), проведение кабинетных исследований.

Июль 2007 – июль 2008

ООО «Хорошая реклама», PR-менеджер.

Обязанности: то же что и в “PROXY” в меньших объемах.