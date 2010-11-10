Образование:
2010-2012
Самарский Государственный Университет
Факультет социологии (магистратура).
2005-2010
Самарский Государственный Технический Университет
Факультет гуманитарного образования
Специальность: связи с общественностью (красный диплом).
Опыт работы:
Июнь 2010 – Октябрь 2010
«Санаторий Металлург» / «MATRЁSHKA PLAZA» Менеджер по проектам.
Обязанности: ребрендинг, разработка и реализация стратегии вывода на рынок нового бренда, разработка и реализация проектов по продвижению продуктов и направлений, составление медиа-планов, отчетов, разработка рекламной и сувенирной продукции.
Январь 2010 – март 2010
ООО «МТЛ-Отель» Holiday Inn Samara менеджер по маркетингу (стажировка).
Обязанности: мониторинг конкурентов, работа с клиентской базой, участие в организации выставки-презентации «Свадебная весна», работа со СМИ, продвижение в социальных сетях, разработка нестандартных акций для продвижения.
Декабрь 2008 - декабрь 2009
ООО «Студия коммуникативных технологий “PROXY”», PR-менеджер.
Обязанности: организация мероприятий (разработка концепций, сценариев, подбор участников, экспертов, завязывание контактов, подбор и подготовка площадки), творческая работа (разработка концепций, написание текстов, подготовка презентаций), работа с Интернет-аудиторией (блоги, социальные сети), работа со СМИ (мониторинг, создание пула журналистов, написание и рассылка пресс-релизов и пост-релизов), проведение кабинетных исследований.
Июль 2007 – июль 2008
ООО «Хорошая реклама», PR-менеджер.
Обязанности: то же что и в “PROXY” в меньших объемах.