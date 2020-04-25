sablukovat

Фрилансер, копирайтер, менеджер блогера

Добрый день!

Меня зовут Татьяна, и я стремлюсь делать этот мир ярче, позитивнее и добрее :)

А поэтому с удовольствием помогу Вам:

- с написанием рефератов, курсовых работ;

- со школьными заданиями по русскому языку, литературе, обществознанию, истории, географии;

- с написанием текстов на различные темы;

- с редактированием текста;

- с рерайтингом (повышением уникальности текста)

- с написанием постов для соцсетей с нуля

- с проведением аудита аккаунта;

- с анализом целевой аудитории блога и его конкурентов;

- с созданием контент-стратегии;

- с подбором блогеров для рекламы;

- с составлением контент-плана;

- с копирайтингом;

- с оформлением постов:

- с созданием визуала;

- с созданием шапки профиля;

- с комплексным продвижением аккаунта в Instagram.

К поставленным требованиям и просьбам отношусь ответственно, внимательно и максимально доброжелательно :) Если Вы обратились ко мне, то можете быть уверены, что работа будет выполнена качественно, в срок, с соблюдением всех требований.

Я проходила различные курсы по копирайтингу, постоянно совершенствую свои знания и умения, также прошла обучение по профессии "менеджер блогера" у nioly. Кроме того, я пишу свои рассказы.

Умею вести вежливый диалог, аккуратно обрабатывать данные и работать с ними. Люблю структуризацию, иногда страдаю перфекционизмом. Знаю много хороших ресурсов и материалов, начитана, любознательна, креативна :)

Буду рада помочь Вам решить поставленные задачи максимально быстро и позитивно :)

До встречи!