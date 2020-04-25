sablukovat

Добрый день!
Меня зовут Татьяна, и я стремлюсь делать этот мир ярче, позитивнее и добрее :)
А поэтому с удовольствием помогу Вам:
- с написанием рефератов, курсовых работ;
- со школьными заданиями по русскому языку, литературе, обществознанию, истории, географии;
- с написанием текстов на различные темы;
- с редактированием текста;
- с рерайтингом (повышением уникальности текста)
- с написанием постов для соцсетей с нуля
- с проведением аудита аккаунта;
- с анализом целевой аудитории блога и его конкурентов;
- с созданием контент-стратегии;
- с подбором блогеров для рекламы;
- с составлением контент-плана;
- с копирайтингом;
- с оформлением постов:
- с созданием визуала;
- с созданием шапки профиля;
- с комплексным продвижением аккаунта в Instagram.
К поставленным требованиям и просьбам отношусь ответственно, внимательно и максимально доброжелательно :) Если Вы обратились ко мне, то можете быть уверены, что работа будет выполнена качественно, в срок, с соблюдением всех требований.
Я проходила различные курсы по копирайтингу, постоянно совершенствую свои знания и умения, также прошла обучение по профессии "менеджер блогера" у nioly. Кроме того, я пишу свои рассказы.
Умею вести вежливый диалог, аккуратно обрабатывать данные и работать с ними. Люблю структуризацию, иногда страдаю перфекционизмом. Знаю много хороших ресурсов и материалов, начитана, любознательна, креативна :)
Буду рада помочь Вам решить поставленные задачи максимально быстро и позитивно :)
До встречи!