CG artist
Увлекаюсь 3D с тех времен когда вышел 3DMax 2.0
Со временем перешел на Luxology Modo и ZBrush
На данный момент помогаю в разработке графики для мелких игр.
Портфолио
- Mountaineer147 просмотров
- Hands sketch144 просмотра
- Hands for production162 просмотра
- BurgerMan sketch167 просмотров
- BurgerMan157 просмотров
- Хомка190 просмотров
- Funny gnome187 просмотров
- Dwarfs III167 просмотров
- Dwarfs II159 просмотров
- Dwarfs161 просмотр
- Monstro155 просмотров
- Anthony Hopkins161 просмотр
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1495