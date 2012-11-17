saburu

Олег saburu

 
38 летУкраина/Полтава
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
CG artist

Увлекаюсь 3D с тех времен когда вышел 3DMax 2.0

Со временем перешел на Luxology Modo и ZBrush

На данный момент помогаю в разработке графики для мелких игр.

3ds Max
Портфолио
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1495