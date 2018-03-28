Требуется отрисовать персонажей для NFT-коллекции, включая вариации и различные атрибуты, такие как шапки, прически и одежда. Ожидается создание около 10 000 изображений. Рассматриваются растровая и векторная графика. Приветствуется опыт работы с NFT, но не обязателен. Обязательно прикреплять примеры работ.
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