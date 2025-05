QA Engineer

Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я инженер по тестированию ПО/QA Engineer- Функциональное, нефункциональное тестирование, техники тестирования.- Тест-планы, тест-кейсы, чек-листы, баг-репорты.- Баг-трекинговая система Jira.- DevTools.- Коды ошибок http.Hello, my name is Eugene. I am a Software Testing Engineer / QA Engineer- Functional, non-functional testing, testing techniques.- Test plans, test cases, checklists, bug reports.- Bug tracking system Jira.- DevTools.- Error codes http.