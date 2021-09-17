sadovnichayajuli

Юлия Садовничая sadovnichayajulisadovnichayajuli
Доброго времени суток всем, кого заинтересовал мой профиль! Я - девушка-программист. За плечами у меня весёлые 4 года колледжа и столько же
университета. Как вы поняли, с компьютером мы лучшие, и самое главное,
неразлучные друзья. С недавних пор фриланс стал для меня основной работой. Мне
надоело подстраиваться под принятый распорядок дня офиса и не иметь возможности
распоряжаться своим временем. И я рискнула, о чем ни капли не жалею.
Я работаю с различными тематиками текста, с которыми вы можете ознакомиться у меня в профиле. А также с удовольствием выполню работу по
вашему индивидуальному заказу.
При сотрудничестве со мной, Вы получите:
- высокую уникальность текста;
- идеальную орфографию и красивое оформление;
- сео-оптимизацию текста;
- работаю четко по ТЗ;
- возможность обратиться ко мне с индивидуальным заказом на определенную тематику.
А так же я гарантирую качество выполненной работы и выполнение работы в срок ( в случае если задание не будет выполнено в срок-
верну 50 % стоимости работы).
Без предупреждения не пропадаю.
Доступ в интернет – стабильный (большую часть дня онлайн).
Пишите, буду рада сотрудничеству!