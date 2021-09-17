sadovnichayajuli

Пишу тексты быстро, качественно и с Душой!

Доброго времени суток всем, кого заинтересовал мой профиль! Я - девушка-программист. За плечами у меня весёлые 4 года колледжа и столько же

университета. Как вы поняли, с компьютером мы лучшие, и самое главное,

неразлучные друзья. С недавних пор фриланс стал для меня основной работой. Мне

надоело подстраиваться под принятый распорядок дня офиса и не иметь возможности

распоряжаться своим временем. И я рискнула, о чем ни капли не жалею.

Я работаю с различными тематиками текста, с которыми вы можете ознакомиться у меня в профиле. А также с удовольствием выполню работу по

вашему индивидуальному заказу.

При сотрудничестве со мной, Вы получите:

- высокую уникальность текста;

- идеальную орфографию и красивое оформление;

- сео-оптимизацию текста;

- работаю четко по ТЗ;

- возможность обратиться ко мне с индивидуальным заказом на определенную тематику.

А так же я гарантирую качество выполненной работы и выполнение работы в срок ( в случае если задание не будет выполнено в срок-

верну 50 % стоимости работы).

Без предупреждения не пропадаю.

Доступ в интернет – стабильный (большую часть дня онлайн).

Пишите, буду рада сотрудничеству!