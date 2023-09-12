Видеомонтаж

Занимаюсь видео монтажем более 7-8 лет.

Выполняю работу любой сложности! Начиная от видео с переходами, заканчивая просто склейкой видео и фото. Все свои работы могу прислать на почту или в абсолютно любую соц.сеть. По цене все обговаривается индивидуально, зависит от количества материала и сложности выполнения.

Думаю сможем договориться, чтобы всем было комфортно)

Съемки к сожалению не провожу, только работа с готовым материалом