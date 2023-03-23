Займаюсь перекладами текстів, допомогою з завданнями для компаній та школярів, обожнюю роботу з обробкою інформації або ж сортуванням її в Exel, Word

Навчаюсь в Дніпропетровському Національному Університеті імені Олеся Гончара, на спеціальності 076 Економіка підприємства. Маю в програмі англійську мову за професійним спрямуванням, вивчала раніше і вивчаю різні мови на протязі тривалого часу свого життя. Англійську знаю на рівні B2. Проживала в Чехії і маю досвід спілкування на чеській мові (вивчала її на курсах), спілкувалася з поляками(трохи знаю польську), з німцями та з іноземцями(на англійській мові). Планую професійно вивчати німецьку та французьку.