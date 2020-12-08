safarika1994

Пишу тексты в блоги и бизнес-аккаунты
Копирайтер для вашего бизнеса.
- Снимаю боли читателей и довожу до покупки!
- Мотивирую словом!
- Не срываю дедлайны!
СДЕЛАЮ ДЛЯ ВАС:
- Посты для Instagram, Вконтакте
- Сторителлинг
- Текст для презентации бизнеса
- Коммерческое предложение
- Рерайт
- Текст для сайтов и Landing Page
- Материал для СМИ (Пресс-релиз,пост-релиз)
- Индивидуальный контент-план
Телефон/Viber/WhatsApp
+7 (999) 220 38 65
e-mail: [email protected]
ОБУЧЕНИЕ:
Курс "Копирайтер" в онлайн-академии
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