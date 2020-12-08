safarika1994

Ирина safarika1994

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Пишу тексты в блоги и бизнес-аккаунты

Копирайтер для вашего бизнеса.

  • Снимаю боли читателей и довожу до покупки!
  • Мотивирую словом!
  • Не срываю дедлайны!

СДЕЛАЮ ДЛЯ ВАС

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  • Посты для Instagram, Вконтакте
  • Сторителлинг
  • Текст для презентации бизнеса
  • Коммерческое предложение
  • Рерайт
  • Текст для сайтов и Landing Page
  • Материал для СМИ (Пресс-релиз,пост-релиз)
  • Индивидуальный контент-план
Контакты:

Телефон/Viber/WhatsApp

+7 (999) 220 38 65

e-mail: [email protected]

ОБУЧЕНИЕ:

Курс "Копирайтер" в онлайн-академии

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Примеры работ по этой ссылке

https://clck.ru/PRCdC