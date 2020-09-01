Создание ПО, скриптов и БД: Delphi, VB, WSH, PHP, MySQL, SQLite, MS Access

Профессиональные обязанности в настоящее время: главный системный администратор крупной финансовой компании. Контроль физических серверов (Windows 2003 R2/Windows 2008 R2) и виртуальных серверов (на базе VMWare ESX), рабочие станции (Windows XP/7), локальные проводные и Wi-Fi сети, обслуживание и настройка, автоматизация типовых процессов (WSH), ремонт и сборка ПЭВМ, обслуживание оргтехники. Терминальные системы, резервное копирование данных, обслуживание системы "1С Предприятие". Телефония.

Профессиональные обязанности на прошлой работе: администратор крупного веб-портала IT-тематики. Контроль собственных серверов (Windows 2003/Ubuntu 10.04) и удаленных серверов (Debian 5.0 x64) в data-центрах, рабочие станции (Windows XP/Vista/7, Ubuntu 10/ASPLinux 14), локальные проводные и Wi-Fi сети, обслуживание и настройка, автоматизация типовых процессов (WSH), ремонт и сборка ПЭВМ. Терминальные системы, резервное копирование данных, обслуживание СУБД MySQL. Телефония.

Опыт работы программистом: разработка системы тестирования автомобильных двигателей (Microsoft PDS QBasic), разработка системы управления гостиницами (Delphi, BDE), разработка заказных программ (справочники, учетно-торговые системы, электронные каталоги изделий и товаров, различные прикладные программы) на Delphi, Visual Basic, PHP, СУБД: MS SQL Server, MySQL, SQLite, MS Access.

Разработка, поддержка и продвижение веб-сайтов (тематика: персональные страницы, фото-каталоги, сайты компаний и общественных организаций). SEO-мероприятия только "белыми" методами, объективный анализ потенциальных возможностей в продвижении каждого конкретного ресурса, адекватная оценка соотношения затраты/время/результат без необоснованных прогнозов и абсурдных "достижений". Бесплатные консультации по вопросам продвижения и раскрутки веб-ресурсов, советы и рекомендации с анализом каждой конкретной ситуации.

Сведения о профессиональной подготовке: Опыт сборки, настройки и обслуживания персональных ЭВМ и серверов, монтажа и настройки локальных сетей, сетевого оборудования с 1993 г. Развертывание и сопровождение серверов (на базе домена) под Windows NT/2000/2003/2008 с нуля, автоматизация типовых процессов с помощью Windows Scripting Host (WSH), терминальные решения. Опыт развертывания и настройки почтовых серверов (MS Exchange, Kerio Connect, Mdaemon, MailEnable, Office Mail Server), веб-серверов (Apache, MS IIS6/7), прокси-серверов (MS ISA 2000/2006, MS Forefront TMG 2010, Kerio WinRoute Firewall, FreeProxy, CCProxy), сетей VPN (OpenVPN, KerioVPN), создание и сопровождение веб-сайтов. Планирование и внедрение комплексных мер антивирусной и сетевой безопасности с использованием продуктов Avast, Kaspersky Lab, ZoneAlarm, Symantec, Eset Software и других. В качестве программиста разрабатывал приложения в средах Microsoft Visual Basic, Microsoft Office 97/2003/2007/2010 (VBA для Access, Word, Excel), Borland Delphi, Borland TurboPascal, Microsoft PDS Quick Basic, владею средами web-программирования Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Microsoft Development Environment, ZendStudio, PHPDesigner с использованием языков JavaScript, PHP, Perl и СУБД MySQL, SQLite. Есть хороший опыт в создании видео-, аудио-роликов, видео-, аудиомонтажа. Широкий кругозор и хорошее знание современного прикладного программного обеспечения, опыт в решении практических вопросов по их наладке и эксплуатации. Опыт эксплуатации и обслуживания электронных АТС Samsung (серия NX), Panasonic (серии TA, TEB, TEM, TDA), LG (Aria SOHO).