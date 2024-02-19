Требуется настроить сервис Antibot Cloud для фильтрации ботного трафика на сайте. Антибот уже установлен, необходимо установить правила, чтобы минимизировать появление капчи для реальных пользователей и отфильтровать нежелательный трафик с прямых заходов и переходов с других ресурсов.