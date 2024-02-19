Специалист по SEO-продвижению
Здравствуйте, уважаемые заказчики! Меня зовут Алиса Сафина.
Работаю в интернет сфере уже 2 года.
Почему именно я?
Общие этапы оптимизации и продвижения сайта:
- Максимальная заинтересованность в результатах.
- Постоянный контакт с клиентом (в рабочее время).
- Прозрачность и отчётность работы.
- Доступные цены.
- Только "белые" способы продвижения.
Цены на услуги:
- Определение целей и стратегии продвижения.
- Аудит ресурса (технический, юзабилити, сео).
- Подбор семантического ядра.
- Разбивка запросов по страницам.
- Создание оптимальной структуры сайта, рекомендации по улучшению функционала.
- Создание контента.
- Оптимизация страниц.
- Регулярный мониторинг конкурентов, корректировка страниц.
Цена работы варьируется в зависимости от задачи и обсуждается лично.