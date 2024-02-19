saflisa

Алиса saflisa

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Специалист по SEO-продвижению

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Меня зовут Алиса Сафина.

Работаю в интернет сфере уже 2 года.

Почему именно я?

  • Максимальная заинтересованность в результатах.
  • Постоянный контакт с клиентом (в рабочее время).
  • Прозрачность и отчётность работы.
  • Доступные цены.
  • Только "белые" способы продвижения.
Общие этапы оптимизации и продвижения сайта:
  • Определение целей и стратегии продвижения.
  • Аудит ресурса (технический, юзабилити, сео).
  • Подбор семантического ядра.
  • Разбивка запросов по страницам.
  • Создание оптимальной структуры сайта, рекомендации по улучшению функционала.
  • Создание контента.
  • Оптимизация страниц.
  • Регулярный мониторинг конкурентов, корректировка страниц.
Цены на услуги:

Цена работы варьируется в зависимости от задачи и обсуждается лично.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настроить сервис Antibot Cloud

    Требуется настроить сервис Antibot Cloud для фильтрации ботного трафика на сайте. Антибот уже установлен, необходимо установить правила, чтобы минимизировать появление капчи для реальных пользователей и отфильтровать нежелательный трафик с прямых заходов и переходов с других ресурсов.

    Настройка плагинов
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    год назад