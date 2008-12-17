Цель:

Найти работу, которая позволит полностью реализовать профессиональные и творческие навыки, повысить профессиональный уровень.

Образование

Сентябрь 1999 – июнь 2004 Санкт-петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств, факультет Музееведения и Экскурсоведения. Диплом с отличием по специальности «Музейное дело и охрана памятников». Дипломный проект – научная разработка концепции экспозиции, посвященной жизни и творчеству В.В.Набокова на предметной базе петербургского музея В.В.Набокова.

Навыки:

ПК – продвинутый пользователь.

Программы: Adobe Photoshop – пользователь, «1С: Бухгалтерия» - пользователь.

Иностранные языки: английский язык – уровень Upper-Intermediate - свободное владение (письменный, устный, разговорный).

Дружелюбие и открытость, способность быстро налаживать контакт, ориентация на работе в команде, умение слушать, готовность помочь. Быстрая обучаемость, стремление к постоянному повышению квалификации и личностного развития.

Опыт работы:

ноябрь 2007 г. – настоящее время

Журнал «Каталог проектов. Частный дом» – внештатный журналист.

Перевод англоязычной информации об архитектурных проектах, написание собственных текстов.

октябрь 2007г. – ноябрь 2008 г.

Издательская группа ComNews - специалист отдела информации.

Группа выпускает деловые СМИ: ежедневную интернет-газету новостей телекоммуникационного бизнеса www.ComNews.ru, ежемесячный деловой журнал «Стандарт», ежегодники «Энциклопедия связи» и «Кто есть Кто в телекоммуникациях».

Работа в отделе информации: сбор данных для ежегодников «Энциклопедия связи» и «Кто есть Кто в телекоммуникациях» (Интернет, отраслевые СМИ, Международные Выставки, Москва), составления Баз данных, написание текстов в издания (самостоятельный поиск информации в открытых источниках), телефонные переговоры с компаниями, подготовка текстов к верстке. Так же, сотрудничество с другими отделами группы: помощь в поиске информации о персоналиях и компаниях.

май 2007 г. – октябрь 2007 г.

Издательская группа ComNews –менеджер отдела рекламы.

Поиск рекламодателей для изданий ComNews.

май 2007г. – октябрь 2007 г.

Интернет-журнал о музыке www.videomusic.ru - корреспондент, фотограф.

Освещение фестивалей, концертов; интервьюирование исполнителей; фоторепортажи.

декабрь 2006 г. – февраль 2007 г

Художественная галерея «ДАР» - арт-менеджер.

Отбор предметов искусства (русская живопись и графика конца XX – XXI вв.; художественный авторский текстиль, художественная ковка, стекло).

Подготовка временных выставок (анонсы и пресс-релизы; статьи; верстка информационных буклетов). Фотосъемка предметов искусства.

февраль 2002 г. – июнь 2002 г.

Компания «Буквоед» СПб - продавец-консультант

Консультирование и подбор книгопечатной продукции: художественная литература, история, публицистика, учебная литература, развивающие игры для детей и канцелярские принадлежности.

ноябрь 2001г. – январь 2002 г.

Центральный Военно-Морской Музей СПб - Младший сотрудник отдела учета

Работа с базой данных Музея, составление актов приема новых экспонатов, актов отправки музейных предметов на выставки в другие учреждения культуры.

Развитие внимательности, сосредоточенности, аккуратности. Быстрое осваивание программы учета, помощь в других отделах музея по составлению картотек и учета движения музейных предметов.