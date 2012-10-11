Контент-менеджмент, копирайтинг

Есть опыт работы с БД, около 4-х лет.

Без проблем разберусь в работе любой системы управления сайтом.

Опыт работы в таких CMS как Битрикс, WebAsyst, Mdocx.

Предпочитаю заниматься наполнением интернет-магазинов, также имею отличное знание всех офисных программ, начальное знание движка HTML

Ищу удаленную работу, рассмотрю все предложения.

Положительные качества: аналитический склад ума, трудолюбие, усидчивость, терпение, ответственность, люблю интересную работу за которую соответственно платят деньги.

Основное место работы вот уже 4 года - руководство интернет-магазинами.

Образование - магистр математики, теория вероятностей и матстатистика.