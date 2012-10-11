Контент-менеджмент, копирайтинг
Есть опыт работы с БД, около 4-х лет.
Без проблем разберусь в работе любой системы управления сайтом.
Опыт работы в таких CMS как Битрикс, WebAsyst, Mdocx.
Предпочитаю заниматься наполнением интернет-магазинов, также имею отличное знание всех офисных программ, начальное знание движка HTML
Ищу удаленную работу, рассмотрю все предложения.
Положительные качества: аналитический склад ума, трудолюбие, усидчивость, терпение, ответственность, люблю интересную работу за которую соответственно платят деньги.
Основное место работы вот уже 4 года - руководство интернет-магазинами.
Образование - магистр математики, теория вероятностей и матстатистика.
Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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Копирайтинг
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#5306