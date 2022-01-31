Junior Front-end
Доброго времени суток,
Спасибо, что посетили мой профиль.
Я Сергей, веб-разработчик из Беларуси. Я трудолюбив, общителен и постоянно развиваюсь в области веб-разработки.
Я - студент. Моя специальность - Компьютеры, системы и сети. Я изучаю программирование на протяжении полутора лет. Я обладаю такими навыками, как HTML, CSS, JavaScript, React. Также увлекаюсь веб-дизайном.В своей работе я всегда выполняю все пожелания клиента. Также всегда соблюдаю сроки.Спасибо
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Портфолио
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