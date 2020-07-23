Создание сайтов и их продвижение

Здравствуйте, меня Зовут Александр.

Более 5 лет занимаюсь сайтами и продвижением заточеным под продажи.

Смогу раз и навсегда решить вопрос с клиентами

Создание сайтов любой сложности

Сайт-визитка

Новинка! Сайт Quiz (Квиз)

Landing-page/Одностраничный сайт

Корпоративный сайт

Сайт-каталог

Интернет-магазин

Срок разработки: от 5 дней

Цена от: 8 000 руб.

В подарок

бесплатно провожу маркетинговый анализ ниши, вы узнаете откуда придет больше клиентов

Все консультации осуществляю бесплатно

Разрабатываю Стратегию Продаж

Гарантия на все мои работы

Порядок работы

1 Коротко рассказываете о Вашей деятельности

2 Продумываем и отрисовываем дизайн

3 Согласовываем с Вами дизайн

4 Верстаем и программируем

5 Наполняем сайт информацией

6 Садим готовый сайт на хостинг и привязываем домен

Вы получаете готовый сайт под ключ, который начинает приносить прибыль!

Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords)

Настраиваю кампанию с рейтингом 9.4-10 и 10 возможных

CTR 14% и выше

Более 490 настроенных кампаний за 8 лет работы

Аудит вашего сайта бесплатно

Принимаю любые способы оплаты

Время настройки: до 4 дней.

Звонки и заявки пойдут сразу!

Белое SEO-продвижение

Стоимость: от 8000 руб.

Время продвижения: от 2-х месяцев

Как продвигаю

Грамотная оптимизация сайта: keywords, decription, title, h1-h6

100% уникальные полезные структурированные тексты

Улучшение поведенческих факторов

Оптимизация кода

Ускорение загрузки сайта

Работа над «чистотой» кода

Что вы получаете?

Топовые места по коммерческим запросам

Увеличение количества заявок и звонков

Увеличение дохода

Хорошего подрядчика по продвижению сайтов :)

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