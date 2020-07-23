Здравствуйте, меня Зовут Александр.
Более 5 лет занимаюсь сайтами и продвижением заточеным под продажи.
Смогу раз и навсегда решить вопрос с клиентами
Создание сайтов любой сложности
Сайт-визитка
Новинка! Сайт Quiz (Квиз)
Landing-page/Одностраничный сайт
Корпоративный сайт
Сайт-каталог
Интернет-магазин
Срок разработки: от 5 дней
Цена от: 8 000 руб.
В подарок
бесплатно провожу маркетинговый анализ ниши, вы узнаете откуда придет больше клиентов
Все консультации осуществляю бесплатно
Разрабатываю Стратегию Продаж
Гарантия на все мои работы
Порядок работы
1 Коротко рассказываете о Вашей деятельности
2 Продумываем и отрисовываем дизайн
3 Согласовываем с Вами дизайн
4 Верстаем и программируем
5 Наполняем сайт информацией
6 Садим готовый сайт на хостинг и привязываем домен
Вы получаете готовый сайт под ключ, который начинает приносить прибыль!
Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords)
Настраиваю кампанию с рейтингом 9.4-10 и 10 возможных
CTR 14% и выше
Более 490 настроенных кампаний за 8 лет работы
Аудит вашего сайта бесплатно
Принимаю любые способы оплаты
Время настройки: до 4 дней.
Звонки и заявки пойдут сразу!
Белое SEO-продвижение
Стоимость: от 8000 руб.
Время продвижения: от 2-х месяцев
Как продвигаю
Грамотная оптимизация сайта: keywords, decription, title, h1-h6
100% уникальные полезные структурированные тексты
Улучшение поведенческих факторов
Оптимизация кода
Ускорение загрузки сайта
Работа над «чистотой» кода
Что вы получаете?
Топовые места по коммерческим запросам
Увеличение количества заявок и звонков
Увеличение дохода
Хорошего подрядчика по продвижению сайтов :)
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